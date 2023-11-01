Şehir çatışması İsrail’in sonu mu olur? Devreye hangi silahlı unsurlar girecek?

İşgalci İsrail’in Gazzeli sivillere yönelik saldırıları şiddetlenerek devam ediyor. Bölgedeki gelişmeleri A Haber’de değerlendiren yazar Yusuf Alabarda, “Ben Hizbullah’ın İran saldırıya uğramadığı sürece katılımının mümkün olmayacağını düşünüyorum. Sınırlı olarak katılacak. İran Lübnan’da Hizbulla’ı Suriye’de Haşdi Şabi’yi dizayn ederken savaş kendi sınırlarına gelmesin diye dizayn etti. Hal böyle iken eğer İran’a yönelik bir saldırı yoksa İran’ın Hizbullah’ı devreye sokarak bütün gücüyle buradan bir cephe açıp hem Golan Tepeleri hem de İsrail kuzeyinde İsrail ordusunu bloke edecek oraya yapışıp kalmasını sağlayacak bir cephe açarak elinde dantel gibi işlediği Hizbullah’ı elden çıkarıp bütün husumeti kendi üzerine çekecek bir tarz siyaset içerisine gireceğini düşünmüyorum. Eğer ki ABD ve İngiltere’nin burada konuşlu olan birlikleri ve savaş uçakları İran’ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırı gerçekleştirirse sonuna kadar Hizbullah girecektir. Bu olmadığında Hizbullah sınırlı olarak buraya dahil olacaktır.” dedi.

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