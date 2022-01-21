21 Ocak 2022, Cuma
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Sedef Kabaş'tan TELE 1'de skandal sözler! Başkan Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti
"Ortaya basit bir yalan atın ve sürekli tekrarlayın. Sonra kitlelerin o yalanı nasıl kucakladığını seyredin" diyen gazeteci Sedef Kabaş, gerçek dışı iddialarına bir yenisini daha ekledi. Kabaş, TELE 1'de "Büyükbaş hayvan bir saraya girdiğinde o kral olmaz, o saray ahır olur." diyerek Başkan Erdoğan'a ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etti.