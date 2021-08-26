Sedef Kabaş’tan lüks yat iftirası! Üretici firma yalanladı

Tele1 kanalının spikeri Sedef Kabaş, gerçek dışı iddialarına bir yenisini daha ekledi. Kabaş, "Afetler için toplanan bağışlarla Başkan Erdoğan'a lüks yat yapılıyor" iftirasında bulundu. İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergün de bu gerçek dışı iddiaya ortak oldu. Üretici firma ise bu asılsız iddiayı yalanladı. Detayları Antalya'da bulunan A Haber muhabiri Yasin Anzerli aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN