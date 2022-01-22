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Sedef Kabaş hakaret talimatını kimden aldı? CHP neden hakarete sahip çıktı?

A Haber
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Giriş: 22.01.2022 13:24
Cumhurbaşkanlığı makamına ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a TELE 1’de hakaret eden Sedef Kabaş dün gece saatlerinde gözaltına alındı Konuya ilişkin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Bakan Gül "Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımızı hedef alan edepten nasipsiz, çirkin sözleri lanetliyorum. Haset ve nefretten doğan bu hadsiz ve hukuksuz ifadeler, milletin vicdanında ve adalet önünde hak ettiği karşılığı bulacaktır." ifadelerini kullandı. Sedef Kabaş’a tepkiler çığ gibi büyürken CHP yine hakaret dilini savundu Sedef Kabaş’a sahip çıktı. Peki kim bu Sedef Kabaş? Hakaret talimatını FETÖ’den mi alıyor? CHP’den küfür ve hakaret diline sahip çıkıyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan gazeteci Gaffar Yakınca, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram ve kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş değerlendirdi.
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