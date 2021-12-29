Sedat Peker davası bugün başlıyor

Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik davanın ilk duruşması, bugün yapılacak. Elebaşı Peker ile şoförü Ufuk Yapıcı'nın firari olduğu, 26'sı tutuklu 92 sanığın yargılanacağı dava Peker'in "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor. Ayrıntıları A Haber ekibinden Melis İslamoğlu aktardı.

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