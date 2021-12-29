29 Aralık 2021, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Sedat Peker davası bugün başlıyor
Sedat Peker'in elebaşılığını yaptığı suç örgütüne yönelik davanın ilk duruşması, bugün yapılacak. Elebaşı Peker ile şoförü Ufuk Yapıcı'nın firari olduğu, 26'sı tutuklu 92 sanığın yargılanacağı dava Peker'in "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması isteniyor. Ayrıntıları A Haber ekibinden Melis İslamoğlu aktardı.