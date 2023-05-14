14 Mayıs 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Seçimin nabzı ATV / A Haber ortak yayınında atacak! En doğru grafik ve bilgilerle evinize konuk oluyoruz...

Seçimin nabzı ATV / A Haber ortak yayınında atacak! En doğru grafik ve bilgilerle evinize konuk oluyoruz...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.05.2023 00:04
Güncelleme:14.05.2023 00:13
Türkiye 100. yılında tarihinin en önemli seçimlerinden birine doğru yol alırken seçimin nabzı 14 Mayıs gecesi ATV / A Haber ortak yayınında atacak. Milli iradenin tecelli edeceği bu tarihi gecede alanında uzman isimler ve muhabir ekibimiz seçimlere damga vuracak tarihi bilgileri canlı yayında aktaracak. Diğer yandan ATV / A Haber ekranlarında en anlaşılır grafikler, net analizler ve doğru sonuçlar milyonların evine konuk olacak. Yapılacak yayınlara Turkuvaz Medya'nın yüksek teknolojiye sahip stüdyoları ev sahipliği yapacak. İşte detaylar...
Seçimin nabzı ATV / A Haber ortak yayınında atacak
Seçimin nabzı ATV / A Haber ortak yayınında atacak
Erdoğan Ayasofya’da böyle karşılandı
Erdoğan Ayasofya'da böyle karşılandı
A Haber muhabiri ve oğluna bıçaklı saldırı
A Haber muhabiri ve oğluna bıçaklı saldırı
Evlat nöbetinde bir buluşma daha
Evlat nöbetinde bir buluşma daha
Başkan Erdoğan’ın sesinden Bakara suresi!
Başkan Erdoğan'ın sesinden Bakara suresi!
Başkan Erdoğan Ayasofya Camii’nde
Başkan Erdoğan Ayasofya Camii'nde
KAHRAMANMARAŞ 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
KAHRAMANMARAŞ 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Eski Türkiye’nin krizleri Erdoğan’la çözüldü
Eski Türkiye'nin krizleri Erdoğan'la çözüldü
MANİSA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
MANİSA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
BURSA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
BURSA 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
OSMANİYE 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
OSMANİYE 2023 SEÇİM SONUÇLARI!
Binler Ayasofya’da Başkan Erdoğan’ı bekliyor
Binler Ayasofya'da Başkan Erdoğan'ı bekliyor
Daha Fazla Video Göster