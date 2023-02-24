24 Şubat 2023, Cuma
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Seçimde erteleme yok! AK Parti miting düzenlemeyecek, seçim müziği çalmayacak
Başkan Erdoğan son kararını verdi. Seçim tarihinde değişiklik olmayacak. 14 Mayıs'ta Türkiye genelinde oy sandıkları kurulacak ama seçime giden süreçte hassas ve titiz davranılacak. AK Parti seçim şarkısı kullanmayacak kampanyayı da depremden etkilenen illerde başlatacak miting de yapılmayacak.