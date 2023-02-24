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Seçimde erteleme yok! AK Parti miting düzenlemeyecek, seçim müziği çalmayacak

A Haber
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Giriş: 24.02.2023 08:55
Başkan Erdoğan son kararını verdi. Seçim tarihinde değişiklik olmayacak. 14 Mayıs'ta Türkiye genelinde oy sandıkları kurulacak ama seçime giden süreçte hassas ve titiz davranılacak. AK Parti seçim şarkısı kullanmayacak kampanyayı da depremden etkilenen illerde başlatacak miting de yapılmayacak.
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