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Seçim tarihi değişti mi? Seçim süreci nasıl işleyecek? Kulislere göre...

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Giriş: 23.02.2023 16:37
Asrın faleketinin yaraları sarılmaya çalışılırken 2023 seçimleri için de tarih netleşti. Kulislere göre 14 Mayıs'ta Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekiliği seçimlerini yapacak. Depremin vurduğu 11 ilde de milletvekili sayıları değişmeyecek. Konteyner kentlere sandık kurulacak. İşte detaylar...
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