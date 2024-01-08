08 Ocak 2024, Pazartesi
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Seçim takvimi işliyor! Seçmen listeleri 17 Ocak'a kadar askıda kalacak
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için maraton başladı. Seçmen listeleri 17 Ocak'a kadar askıda kalacak. Seçmenler 31 Mart'ta büyükşehirlerde 4 ayrı oy pusulası kullanacak. Geçici aday listesi 23 Şubat'ta ilan edilecek. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal Ankara'dan aktardı.