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Seçim takvimi işliyor! Seçmen listeleri 17 Ocak'a kadar askıda kalacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 13:33
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri için maraton başladı. Seçmen listeleri 17 Ocak'a kadar askıda kalacak. Seçmenler 31 Mart'ta büyükşehirlerde 4 ayrı oy pusulası kullanacak. Geçici aday listesi 23 Şubat'ta ilan edilecek. Detayları A Haber muhabiri Kübra Bal Ankara'dan aktardı.
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