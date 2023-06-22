Seçim öncesi Kılıçdaroğlu'nun kapısını çalan ABD’li Flake'den 'U' dönüşü! Türkiye'ye övgü dolu sözler…

14 Mayıs ve 28 Mayıs’ta gerçekleşen Türkiye’nin kritik öneme sahip seçimleri öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu ile yakın temasları ile gündeme gelen ABD Büyükelçisi Jeffry Flake, seçimlerde Başkan Erdoğan’ın 8’liyi hezimete uğratmasının ardından ‘U’ dönüşü yaptı. ABD'nin 247'nci Bağımsızlık Günü, ABD Ankara Büyükelçiliği Konutu'nda düzenlenen resepsiyonda konuşan Flake, "Biz nasıl Amerika'nın demokrasi geleneğini el üstünde tutuyorsak, Türkiye'de demokrasi geleneğini el üstünde tutuyor. Bu yıl, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun yüzüncü yılı olması dolayısıyla önemli bir kilometre taşı. Cumhuriyetin 100 yılı övgüye değer bir başarıdır ve bu Türk halkının demokrasiye olan sarsılmaz bağlılığıyla mümkün olmuştur” ifadelerini kullandı.