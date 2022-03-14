Seçim barajı için yüzde 7 teklifi ne anlama geliyor? Meclis'te grup şartı kalktı mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız seçim kanunu taslağını bugün Meclis’te açıkladı. Hayati Yazıcı, "Seçim barajının yüzde 7'ye indirilmesini talep ediyoruz" dedi. Feti Yıldız ise, "Kanun teklifinin ülkemize, milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Kanun teklifi ile milletvekilleri seçim kanununda yüzde 10 olarak uygulanan ülke seçim barajı yüzde 7'ye indirilmesi önerilmektedir. Dava fazla partinin, görüşün Meclis'te bulunması hedeflenmiştir" ifadelerini kullandı. Peki seçim kanunu ne getirecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

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