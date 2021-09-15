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Sebze ve meyvelerde tarım ilacı tehlikesi! Ürünler zirai ilaçlardan nasıl temizlenir?

A Haber
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Giriş: 15.09.2021 11:41
Güncelleme:15.09.2021 12:07
Kayseri'de 3 yıl önce nar yedikten sonra hayatını kaybeden 4 yaşındaki Saliha Çakır'ın adli tıp raporu ortaya çıktı. Küçük kızın nara sıkılan tarım ilacından öldüğü kesinleşti. Bu raporla tarım ilaçlarındaki tehlike yeniden gündeme geldi. Peki sebze ve meyveleri yıkarken nelere dikkat etmeliyiz? Gelişmeleri A Haber muhabiri Engin Gökdemir’in konuğu olan Kayseri Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Ergül Türkaslan değerlendirdi.
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