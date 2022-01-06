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Savunma sanayinde tarihi gün! Başkan Erdoğan 16 fabrikanın açılışını yapacak

A Haber
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Giriş: 06.01.2022 08:59
Bugün Türk Savunma Sanayii için tarihi bir gün. Başkan Erdoğan, "Milli Muharip Uçağın" üretileceği yer olacak mühendislik merkezi dahil, toplam 16 fabrikanın açılışını yapacak. Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yasama, yürütme ve yargı organlarının temsilcileri ile yemekte bir araya gelecek. Öte yandan Stokçulara ağır cezalar getiren yasa teklifi Meclis'ten geçti. Anakara gündeminin öne çıkan başlıklarını A Haber Ankara editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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