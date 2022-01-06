06 Ocak 2022, Perşembe
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Savunma sanayii için tarihi gün! Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar
Son dakika haberine göre: Milli Teknoloji Hamlesi ile hız kazanan Türk savunma sanayii tarihi bir güne tanıklık etti. Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, Türkiye'nin en büyük kompozit üretim binası, Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi gibi geleceğin milli teknolojileri için büyük önem taşıyan merkezler açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. .