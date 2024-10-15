15 Ekim 2024, Salı
A HABER VİDEO
Haberler Gündem Videoları
Savunma sanayii fonu teklifi ertelendi! Ayrıntıları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu anlattı

Savunma sanayii fonu teklifi ertelendi! Ayrıntıları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.10.2024 19:37
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlayan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri ertelendiği bildirildi. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu konuyu A Haber ekranlarında değerlendirdi.
Savunma sanayii fonu teklifi ertelendi! Detaylar A Haber’de
Savunma sanayii fonu teklifi ertelendi! Detaylar A Haber'de
Rojin’in cansız bedeni bulan kişi A Haber’de!
Rojin'in cansız bedeni bulan kişi A Haber'de!
Aspilsan kapılarını A Haber’e açtı!
Aspilsan kapılarını A Haber’e açtı!
A Haber ekipleri sıcak bölgelerde!
A Haber ekipleri sıcak bölgelerde!
Bakan Fidan: Lübnan’dan 966 vatandaşımızı tahliye ettik
Bakan Fidan: Lübnan’dan 966 vatandaşımızı tahliye ettik
İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
"İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor"
A Haber ekipleri savaş bölgesinde
A Haber ekipleri savaş bölgesinde
Demir Kubbe’nin çöküşü!
Demir Kubbe’nin çöküşü!
Aile Rehberi Sistemi nasıl işleyecek?
“Aile Rehberi Sistemi” nasıl işleyecek?
A Haber canlı yayınında Heron sesleri
A Haber canlı yayınında Heron sesleri
A Haber’de değerlendirdiler
A Haber'de değerlendirdiler
MİT’ten El Kaide’ye sınır ötesi operasyon
MİT'ten El Kaide'ye sınır ötesi operasyon
Daha Fazla Video Göster