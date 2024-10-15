15 Ekim 2024, Salı
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Savunma sanayii fonu teklifi ertelendi! Ayrıntıları A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu anlattı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlayan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri ertelendiği bildirildi. A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu konuyu A Haber ekranlarında değerlendirdi.