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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün açıkladı: Siper Ürün-1'in kabulleri bu sene tamam

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Giriş: 24.08.2023 23:53
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, son zamanlarda çok katmanlı hava savunma sistemleri konusunda hızlı bir ilerleme kat ettiklerini söyledi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan en güçlü silahlardan biri olarak bilinen Siper Ürün-1 füzesi dosta güven düşmana korku salıyor. Kısa, orta ve uzun menzilli hava savunma sistemlerinde testlerin başarıyla tamamlandığını ifade eden Görgün, "Siper Ürün-1'in kabulleri inşallah bu sene tamamlanacak" dedi.
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