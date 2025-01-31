Savunma Sanayii Başkanı A Haber’e konuştu: Stratejik ilişkiler kurmayı önemsiyoruz

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün Savunma Sanayii’nde Küresel Stratejiler Konferansı’nda A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu'na özel açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Haluk Görgün'ün öne çıkan sözleri:

Tüm sektör çok çalıştı. Stratejik ilişkiler kurmayı önemsiyoruz. Savunma sanayisinde görüşmeler sürüyor. 100 milyar dolara yakın portföyümüz var. Farklı ürünlerimiz ile seri üretime geçeceğiz. Bu konferansta neleri daha iyi yapabiliriz ona bakacağız. Dost ve müttefik ülkelerle stratejik ilişkiler kurmayı önemsiyoruz. Savunma Sanayii'nde tüm ülkelerle görüşmelerimiz sürüyor.