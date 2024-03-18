Savaş ve barış… Cepheden mektuplar

109 yıl önce yazılan destan birçok hikayeyi de barındırıyordu. İşte o hikayelerden birini barından mektup... Mektubu yazan bir Anzak askeri ve on binlerce kilometre ötedeki ailesine anlattıkları...

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