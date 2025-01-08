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Satış fiyatı sadece ‘tavsiye’de mi kaldı? Boykot ve fiyat denetimi A Haber’de değerlendirildi

Satış fiyatı sadece ‘tavsiye’de mi kaldı? Boykot ve fiyat denetimi A Haber'de değerlendirildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.01.2025 23:05
A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında, "Satış fiyatı sadece ‘tavsiye’de mi kaldı?" sorusu masaya yatırıldı. Uzman isimler, tüketici davranışlarından gıda fiyatlarındaki dalgalanmalara kadar birçok konuyu değerlendirdi. TÜKONFED Hukuk Komisyonu Başkanvekili Dr. Mücahit Saraçlı, tüketicilere bilinçli bir tepki olarak boykot çağrısında bulunarak, “Belli mallara karşı satın almama tepkisini ortaya koyun,” dedi. Gıda denetim uzmanı Nurten Sırma ise pazarlama zincirindeki farklı yapıların fiyatlar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, “Topraktan markete kadar uzanan süreçte hangi fiyatın hangi markete ait olduğunu bilmek önemli,” ifadelerini kullandı.
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Satış fiyatı sadece ‘tavsiye’de mi kaldı? Boykot ve fiyat denetimi A Haber’de değerlendirildi
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