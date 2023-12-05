Saros Körfezi'nde Nusret 2023 davet tatbikatı! Tatbikat TCG Bayraktar'dan sevk ve idare ediliyor

Saros Körfezi'nde yapılan “Nusret 2023 Davet Tatbikatı" devam ediyor. 19 ülkenin katıldığı tatbikat TCG Bayraktar'dan sevk ve idare ediliyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer bölgeden son durumu aktardı.

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