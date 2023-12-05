05 Aralık 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Saros Körfezi'nde Nusret 2023 davet tatbikatı! Tatbikat TCG Bayraktar'dan sevk ve idare ediliyor

Saros Körfezi'nde Nusret 2023 davet tatbikatı! Tatbikat TCG Bayraktar'dan sevk ve idare ediliyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.12.2023 11:41
Saros Körfezi'nde yapılan “Nusret 2023 Davet Tatbikatı" devam ediyor. 19 ülkenin katıldığı tatbikat TCG Bayraktar'dan sevk ve idare ediliyor. A Haber muhabiri Vedat Sezer bölgeden son durumu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı yayında mayın imha! Nefes kesen anlar
Canlı yayında mayın imha! Nefes kesen anlar
Evindeki Özbekistanlılar gözaltında!
Evindeki Özbekistanlılar gözaltında!
Bakan açıkladı! TikTok rezaletine geçit yok
Bakan açıkladı! TikTok rezaletine geçit yok
Muhalefetin yerel seçim hesapları!
Muhalefetin yerel seçim hesapları!
Yerel seçimler için kadınlara adaylık çağrısı!
Yerel seçimler için kadınlara adaylık çağrısı!
Başkan Erdoğan’ın Katar ziyareti sürüyor!
Başkan Erdoğan'ın Katar ziyareti sürüyor!
Neriman’ın Evi’ne kamera kriz çıkardı!
Neriman'ın Evi’ne kamera kriz çıkardı!
ABD’den insanlık dışı açıklama: Sivil ölüme onay
ABD'den insanlık dışı açıklama: Sivil ölüme onay
Gazze’de güvenli yer kalmadı!
Gazze'de güvenli yer kalmadı!
AK Parti’den yerel seçim açıklaması!
AK Parti’den yerel seçim açıklaması!
İşte meslek meslek zam oranları!
İşte meslek meslek zam oranları!
Katar’da Başkan Erdoğan rüzgarı!
Katar’da Başkan Erdoğan rüzgarı!
Daha Fazla Video Göster