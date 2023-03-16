16 Mart 2023, Perşembe
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Şanlıurfa'daki sel anı saniye saniye kamerada! Bir anda sular altında kaldı
Şanlıurfa'da sağanağın ardından kent merkezindeki kavşak ve alt geçidin suyla dolma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Önceki gün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağışla birçok noktada su baskınları yaşandı. Bölgeyi gören güvenlik kamerası kayıtlarında, Cavsak Deresi'nin taşması sonucu sel sularının kavşağın alt geçidini doldurduğu görülüyor. İşte detaylar... .