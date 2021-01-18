Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akkuyu Nükleer Güç Santraline (NGS) ilişkin, "İnşallah 2023 yılının sonunda ilk reaktör devreye alınacak ve burada elektrik üretilmeye başlayacak." dedi. Akkuyu Nükleer AŞ yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından sahada incelemelerde bulunan Varank, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, “Burası, Türkiye’nin 60 yıllık hayali. Kamuoyu çok bilmiyor ama bu alanın lisansı 1976 yılında verilmiş. O tarihten bu tarihe kadar burada bir nükleer santral yapılamamış. O da bizim iktidarımıza, Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Burası 10 kilometrekarelik bir alan ve 100 megawatt gücüne sahip, 4 reaktörden oluşan Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşaatı burada devam ediyor” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akkuyu Nükleer Güç Santraline (NGS) ilişkin, "İnşallah 2023 yılının sonunda ilk reaktör devreye alınacak ve burada elektrik üretilmeye başlayacak." dedi. Akkuyu Nükleer AŞ yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından sahada incelemelerde bulunan Varank, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Burası, Türkiye'nin 60 yıllık hayali. Kamuoyu çok bilmiyor ama bu alanın lisansı 1976 yılında verilmiş. O tarihten bu tarihe kadar burada bir nükleer santral yapılamamış. O da bizim iktidarımıza, Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Burası 10 kilometrekarelik bir alan ve 100 megawatt gücüne sahip, 4 reaktörden oluşan Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşaatı burada devam ediyor" diye konuştu.