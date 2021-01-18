18 Ocak 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Akkuyu NGS açıklaması: 2023 yılının sonunda ilk reaktör devreye alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan Akkuyu NGS açıklaması: 2023 yılının sonunda ilk reaktör devreye alınacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.01.2021 15:30
Güncelleme:18.01.2021 15:34
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akkuyu Nükleer Güç Santraline (NGS) ilişkin, "İnşallah 2023 yılının sonunda ilk reaktör devreye alınacak ve burada elektrik üretilmeye başlayacak." dedi. Akkuyu Nükleer AŞ yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından sahada incelemelerde bulunan Varank, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, “Burası, Türkiye’nin 60 yıllık hayali. Kamuoyu çok bilmiyor ama bu alanın lisansı 1976 yılında verilmiş. O tarihten bu tarihe kadar burada bir nükleer santral yapılamamış. O da bizim iktidarımıza, Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Burası 10 kilometrekarelik bir alan ve 100 megawatt gücüne sahip, 4 reaktörden oluşan Türkiye’nin ilk nükleer santralinin inşaatı burada devam ediyor” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akkuyu Nükleer Güç Santraline (NGS) ilişkin, "İnşallah 2023 yılının sonunda ilk reaktör devreye alınacak ve burada elektrik üretilmeye başlayacak." dedi. Akkuyu Nükleer AŞ yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından sahada incelemelerde bulunan Varank, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, "Burası, Türkiye'nin 60 yıllık hayali. Kamuoyu çok bilmiyor ama bu alanın lisansı 1976 yılında verilmiş. O tarihten bu tarihe kadar burada bir nükleer santral yapılamamış. O da bizim iktidarımıza, Cumhurbaşkanımıza nasip oldu. Burası 10 kilometrekarelik bir alan ve 100 megawatt gücüne sahip, 4 reaktörden oluşan Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşaatı burada devam ediyor" diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varanktan Akkuyu NGS açıklaması: 2023 yılının sonunda ilk reaktör devreye alınacak SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK'TAN AKKUYU NGS AÇIKLAMASI: 2023 YILININ SONUNDA İLK REAKTÖR DEVREYE ALINACAK
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Bakan Varank'tan Akkuyu NGS açıklaması
Bakan Varank'tan Akkuyu NGS açıklaması
FETÖ'cülerin Ege'de kaçış güzergahı
FETÖ'cülerin Ege'de kaçış güzergahı
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na taciz skandalını saklama tepkisi
Başkan Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na taciz skandalını saklama tepkisi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan büyük ve güçlü Türkiye'ye yakınız mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "büyük ve güçlü Türkiye'ye" yakınız mesajı
Irak ziyareti ne anlama geliyor?
Irak ziyareti ne anlama geliyor?
Bir vesayet hikayesi
Bir vesayet hikayesi
Milli Savunma Bakanı Irak'ta
Milli Savunma Bakanı Irak'ta
Kemal Kılıçdaoroğlu Başörtüsü yasağını biz kaldırdık yalanını yineledi
Kemal Kılıçdaoroğlu "Başörtüsü yasağını biz kaldırdık" yalanını yineledi
Başkan Erdoğan'dan Özdağ’a geçmiş olsun telefonu!
Başkan Erdoğan'dan Özdağ’a geçmiş olsun telefonu!
Almanya'dan Ankara’ya kritik ziyaret!
Almanya'dan Ankara’ya kritik ziyaret!
Başörtüsü yasağını biz kaldırdık
"Başörtüsü yasağını biz kaldırdık"
CHP Halk TV'ye cezaya “evet” demek zorunda kaldı
CHP Halk TV'ye cezaya “evet” demek zorunda kaldı
Daha Fazla Video Göster