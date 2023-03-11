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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varan A Haber'de! OSB'lerde deprem sonrası üretim

A Haber
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Giriş: 11.03.2023 18:18
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Varank, A Haber muhabiri Barış Türel'e özel açıklamalarda bulundu. Varank, “KOSGEB acil destek kredisini gündeme aldık. Deprem bölgesinde sanayi ve üretim yeniden ayağa kalkacak” dedi.
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