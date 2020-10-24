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Salgın döneminde kuryelerin iş yükü arttı! Tek istekleri saygı görmek

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Giriş: 24.10.2020 09:55
Güncelleme:24.10.2020 09:55
Pandemi sürecinde internet üzerinden yapılar alışveriş rakamlarında ciddi bir yükseliş yaşandı. Kargo ve kuryelerin iş yükü de arttı. Son dönemde kargocuların içinde yer aldığı pek çok trafik kazası ekranlara yansıdı. İşin aksamaması için zamanla yarışan kuryeler kazalarla boğuşurken bir sürücü tarafından darp edilen kurye yaşam mücadelesi veriyor. Onların ise tek istekleri var oda: SAYGI görmek…

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