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Salda Gölü’nde kuraklık önlemi! Kuraklıktan nasıl kurutulacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.02.2024 15:49
Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü'nde kuraklığa yeni önlemler gündemde. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun o noktadan detayları aktardı.
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