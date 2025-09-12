Sahte diploma davası 10 Ekim’e ertelendi! Detaylar A Haber’de

12 Eylül 2025, Cuma

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2025 12:00
Kamu görevlilerinin e-imzalarını ele geçirerek sahte diploma temin eden 134 sanık bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sahte diploma davası 10 Ekim'e ertelendi! A Haber muhabiri Şener Çetin ayrıntı aktardı.
