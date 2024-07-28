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Sahipsiz köpek teklifi TBMM'de

Sahipsiz köpek teklifi TBMM'de

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.07.2024 15:48
Sahipsiz köpek teklifi TBMM'de. 17 maddelik düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek.
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