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Sağlıkta başarı hikayesi filmi büyük beğeni aldı! İşte son 18 yılda sağlıkta yapılan devrim gibi yenilikler |Video
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün Japonya Başbakanı Abe ve Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Sağlıkta başarı hikayesi' adlı kısa film ise büyük beğeni topladı. İşte sağlık sisteminde son 18 yılda yapılan devrim gibi yeniklerin anlatıldığı o film...