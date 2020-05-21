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Sağlıkta başarı hikayesi filmi büyük beğeni aldı! İşte son 18 yılda sağlıkta yapılan devrim gibi yenilikler |Video

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Giriş: 21.05.2020 14:32
Güncelleme:21.05.2020 14:33
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün Japonya Başbakanı Abe ve Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Sağlıkta başarı hikayesi' adlı kısa film ise büyük beğeni topladı. İşte sağlık sisteminde son 18 yılda yapılan devrim gibi yeniklerin anlatıldığı o film...
Sağlıkta başarı hikayesi filmi büyük beğeni aldı
Sağlıkta başarı hikayesi filmi büyük beğeni aldı
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