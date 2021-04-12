Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosunu açıkladı (12 Nisan 2021 Kovid-19 vaka ve vefat tablosu)

Son dakika gündem haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr web adresindenTürkiye'nin 12 Nisan 2021 tarihine ait Kovid-19 tablosunu duyurdu. Türkiye'de bugün kaç kişi vefat etti? Vaka sayısı ne kadar oldu? İllerin her 100 bin kişide haftalık (27 Mart-2 Nisan) Kovid-19 vaka sayısı ne kadar? İşte detaylar...