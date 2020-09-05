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Sağlık Bakanlığı koronavirüste son vaka sayısını açıkladı | 5 Eylül Cumartesi
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre son 24 saatte 1.673 yeni vaka tespit edilirken 56 vatandaşımız hayatını kaybetti. Vaka sayılarının açıklanmasıyla birlikte Twitter'dan paylaşım yapan Fahrettin Koca vatandaşlara uyarıda bulunarak, ''Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız.'' ifadelerini kullandı.