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Sağlık Bakanlığı AVM ve taksilerde uyulması gereken corona virüs uyarılarını açıkladı |Video

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09.05.2020
Sağlık Bakanlığı corona virüs salgınına karşı alınacak yeni tedbirlere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren açılacak AVM'lerde uyulması gereken kuralları tek tek anlattı. Öte yandan ticari taksilerde de uyulması gerek konulara ilişkin maddeleri tek tek sıraladı. Bu kurallara göre maskesi olmayan taksiye binemeyecek. Bakanlığın açıkladığı o kuralların detaylarını A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

Sağlık Bakanlığı corona virüs salgınına karşı alınacak yeni tedbirlere ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada 11 Mayıs Pazartesi gününden itibaren açılacak AVM'lerde uyulması gereken kuralları tek tek anlattı. Öte yandan ticari taksilerde de uyulması gerek konulara ilişkin maddeleri tek tek sıraladı. Bu kurallara göre maskesi olmayan taksiye binemeyecek.

Bakanlığın açıkladığı o kuralların detaylarını A Haber muhabiri canlı yayında anlattı.

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