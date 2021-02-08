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Sağlık Bakanlığı 8 Şubat 2021 koronavirüs vaka ve vefat tablosu | Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü?

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Giriş: 08.02.2021 19:09
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısını açıkladı. Peki, Türkiye'de Kovid-19'dan kaç kişi öldü? İşte 8 Şubat 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...
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