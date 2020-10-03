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Sağlık Bakanlığı 3 Ekim Türkiye'nin günlük koronavirüs verilerini paylaştı

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Giriş: 03.10.2020 19:16
Güncelleme:03.10.2020 19:25
Sağlık Bakanlığı 3 Ekim Cumartesi gününe ait Türkiye'nin günlük yeni tip koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saat içerisinde yapılan 103 bin test sonucunda 1502 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. 59 kişinin vefat etmesiyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 8384'e yükseldi. Ağır hasta sayısı 1470 olurken, 1211 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 283 bin 868'e yükseldi. Sağlık Bakanı Koca verilerin açıklanmasının ardında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor." ifadelerini kullanarak tedbirler uyuma dikkat çekti. İşte Türkiye'de koronavirüs verilerinde son durum...

Sağlık Bakanlığı 3 Ekim Cumartesi gününe ait Türkiye'nin günlük yeni tip koronavirüs tablosunu paylaştı.

Türkiye'de son 24 saat içerisinde yapılan 103 bin test sonucunda 1502 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu. 59 kişinin vefat etmesiyle birlikte hayatını kaybedenlerin sayısı 8384'e yükseldi. Ağır hasta sayısı 1470 olurken, 1211 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 283 bin 868'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca verilerin açıklanmasının ardında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor." ifadelerini kullanarak tedbirler uyuma dikkat çekti. İşte Türkiye'de koronavirüs verilerinde son durum...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs vaka sayılarının açıklanmasının ardından "Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak." paylaşımında bulundu.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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