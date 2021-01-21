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Sağlık Bakanlığı 21 Ocak 2021'e ait Kovid-19 vaka ve vefat tablosunu açıkladı | Türkiye'de korona virüsten kaç kişi öldü?

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Giriş: 21.01.2021 20:06
Güncelleme:21.01.2021 20:11
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. İşte 21 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Sağlık Bakanlığı covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

İşte 21 Ocak 2021 koronavirüs ölü, vaka, ağır hasta, iyileşen sayısı...

Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 2 bin 74 oldu, 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.

İŞTE GEÇMİŞ TARİHLERE İLİŞKİN KOVID-19 TABLOLARI...

20 OCAK

19 OCAK

18 OCAK

17 OCAK

16 OCAK

15 OCAK

14 OCAK

13 OCAK

12 OCAK

11 OCAK

10 OCAK

Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
Bakanlık Kovid-19 tablosunu açıkladı
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