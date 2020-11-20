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Sağlık Bakanlığı 20 Kasım Cuma gününe ait Türkiye'nin koronavirüs tablosu açıkladı | Kritik eşik aşıldı

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Giriş: 20.11.2020 19:33
Güncelleme:21.11.2020 22:57
Sağlık Bakanlığı Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu paylaştı. Gelen son dakika haberine göre; son 24 saat içerisinde 156 bin 642 Covid-19 testi yapıldı. Uzmanların günlük yeni hasta sayısında 'kritik eşik' olarak tanımladığı günlük 5 binden fazla yeni hasta sayısı 103 kişiyle aşılarak 5103 kişiye hastalık tanısı konuldu. 141 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 19 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 367 bin 592'ye yükseldi.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 156 bin 642 Covid-19 testi yapıldı, 5 bin 103 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 141 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 19 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 367 bin 592'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 16 milyon 937 bin 887'ye ulaştı. Hasta sayısı 435 bin 273, vefat sayısı 12 bin 084, ağır hasta sayısı 3 bin 990, aktif hasta sayısı 435 bin 273 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

"YENİDEN KISITLAMALAR UYGULAMAK ZORUNDA KALDI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs tablosunu paylaşırken "Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin" ifadelerini kullandı.

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