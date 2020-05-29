Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması: Tehlike henüz geçmiş değil |Video

Son dakika haberi; Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün adının verildiği Sancaktep Acil Durum Hastanesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Açılış öncesinde açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları koronavirüs salgınıyla ilgili "Tehlike henüz geçmiş değil, tedbirlere devam etmek zorundayız." diyerek uyarıda bulundu.

Balkan Recep Tayyip Erdoğan, yapımı tamamlanan Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin açılışını yaptı. Başkan Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile beraber hastaneyi gezdi. Açılış öncesi konuşan Sağlık Bakanı Koca koronavirüs salgınına ilişki çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Buralar sağlık turizminde kamunun önemli köşe taşları olacak. Depremden etkilenmeyen yatay mimariye sahip. rekor denecek sürede 45 günde tamamlandı. 8 bloktan oluşuyor. 500 araçlık otoparkı mevcut.

Yeterli laboratuvar imkanları var. Bütün hasta yatakları gerektiğinde yoğun bakıma dönüştürülme özelliğine sahip.

Salgınla mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı. Son vakaya kadar ülkemiz de vatandaşlarımız da risk altında. Sağlık çalışanları herkesten fazla bu riski taşımaktadır. Sağlık çalışanlarından yitirdiklerimiz oldu.

Acil durum hastanelerine Feirha Öz ve Murat Dilmener'in adlarını veriyoruz. 2 Nisan günü günlük bildirimimize bir acı haberi daha eklemek zorunda kaldık. Prof. Dr. Feriha Öz'ün korona virüse yenik düşmesi haberiydi bu.

Prof. Dr. Feriha Öz, 'Hocaların hocası' olarak anılıyordu...

Son güne kadar evinden de katkı vermeye devam etti. Belki de onu virüsle bulaştıran bu gayretiydi. Hayatını patolojiye adayan Feriha Öz, sadece yaşarken değil ölümüyle de patoloji biliminin tanınmasını sağladı. Bu hastanenin onun anılarını yaşatmasını diliyorum.

Her geçen gün güçlenen sağlık sistemimiz 21. yüzyılda Türkiye'nin adını sağlık ülkesi olarak yazdıracaktır.