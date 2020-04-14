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14.04.2020

Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan peş peşe paylaştı! ‘Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz’

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin peş peşe dikkat çeken videolar paylaştı. Koca mesajında ‘Biz, hastanelerde görevimizin başındayız. Siz, evde kalmalısınız. Biz hastaları tedavi ederek, siz evde kalarak, birlikte aynı amaca hizmet ediyoruz. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz’ değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından, sağlık görevlilerinin koronavirüsle mücadeleye yönelik uyarılarının yer aldığı peş peşe videolar paylaştı.

'Birlikte Yeneceğiz' etiketiyle yaptığı paylaşımlarda bulunan videolu mesajlarında sırasıyla şu mesajları verdi:

'Biz, hastalarımızı tedavi edeceğiz. Siz, sosyal ortamlardan uzak durup, evde kalarak hastalığa yakalanmayacaksınız. Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz.'

'Sosyal mesafe, Koronavirüs'le aranıza koyduğunuz mesafedir. Sosyal mesafe kuralına uyarak, mücadelede yanımızda yer alacaksınız. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitterdan paylaştı! Koronavirüsü işte böyle yeneceğiz SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA TWİTTER'DAN PAYLAŞTI! ''KORONAVİRÜSÜ İŞTE BÖYLE YENECEĞİZ''

'Biz, hastanelerde görevimizin başındayız. Siz, evde kalmalısınız. Biz hastaları tedavi ederek, siz evde kalarak, birlikte aynı amaca hizmet ediyoruz. Koronavirüs'ü işte böyle yeneceğiz'

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