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01.04.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın gözleri doldu! Sağlık çalışanları arasındaki Kovid-19 vakaları...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı diledi. Bakan Koca, Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu için başsağlığı mesajının ardından  sağlık çalışanlarında tespit edilen Kovid-19 vakalarını açıklarken zor anlar yaşadı. Bakan Koca, Taşçıoğlu için başsağlığı mesajında ''Sayın Hocam için Allah'tan rahmet diliyorum. Büyük bir acı. Çok iyi bir insandı ve görevinin başında son güne kadar çalışarak hayatını kaybetti. Yakınlarına ailesine ve bütün camiamıza başsağlığı diliyorum.'' dedi. Ardından sağlık çalışanlarındaki Kovid-19 vakalarıyla ilgili rakam veren Bakan Koca, ''DSÖ Avrupa Direktörü, Avrupa'da görülen vakaların yüzde 10'unun sağlık çalışanları olduğunu açıkladı. Bizde böyle bir durum yok. Ancak sağlık çalışanlarında vaka sayımız az da değil. Toplam sayı 601 kişi.'' dedi.

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