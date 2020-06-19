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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan LGS ve YKS mesajı! Belediye başkanlarına bu çağrıyı yaptı

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Giriş: 19.06.2020 14:09
Sağlık Bakanı Koca, ”Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilecek merkezi sınav ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı günlerde gidiş ve dönüş saatlerinde yoğunluk olmaması için sınırlı sokağa çıkma yasağı talimatı verdiğini bildirmişti.

Bakan Koca, Twitter hesabından 20 Haziran'da düzenlenecek LGS kapsamındaki merkezi sınavlar ile 27-28 Haziran'daki YKS'ye ilişkin açıklama yaptı.

Koca, "Günü, sınav gençlerine bırakıyoruz. Cumartesi biz evdeyiz. Bütün şehirlerimizde belediye başkanlarımızdan gençler adına istirhamım, belediye otobüslerinin herkes dışarıdaymış gibi tam kadro hizmette olması. Otobüste az olmak, gençlere iyi gelir. Sınava daha iyi odaklanırız." ifadelerini kullandı.

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