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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 aşısı programıyla ilgili açıklama

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Giriş: 19.01.2021 00:36
Güncelleme:19.01.2021 00:53
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşılama programıyla ilgili açıklama geldi. Bakan Koca, ''81 ilimizin sağlık müdürleriyle aşı programımızı değerlendirdik. Sağlık çalışanlarımızdan 830 bin kişi aşının ilk dozunu oldu. Dünyadaki en hızlı uygulamalardan birini gerçekleştirdik.'' ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle görüştü ve aşılama takvimine ilişkin talimatlarını aktardı. Perşembe günü başlatılan aşı kampanyasında an itibariyle 829 bin kişiye ulaşıldığını söyleyen Bakan Koca, il sağlık teşkilatlarına ve aşılamada görev yapan sağlık çalışanlarına yoğun gayretleri için teşekkür etti.

"Sağlık çalışanlarımıza yönelik yapılan aşılamayı Çarşamba günü itibariyle bitirelim istiyoruz. Çünkü Bilim Kurulumuzun hazırladığı plan çerçevesinde bizim aşamaları hızla takip ederek yol almamız gerekiyor" diyen Sağlık Bakanı, hastalık gibi bazı istisnai durumlar sebebiyle aşısını yaptıramayan sağlık çalışanlarının sürecin devamında aşı yaptırabileceğini de sözlerine ekledi.

Aşı sırası geçen sağlık çalışanlarına tüm basamaklar bittikten sonra tekrar sıra geleceğini hatırlatan Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarından itibaren huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde aşılamaya başlamak istiyoruz. Bütün illerde bizim bu organizasyonu güçlü şekilde yapmamız önemli. Özellikle huzurevi, bakımevi ve engelli evlerini hafta sonuna kadar tamamlamaya gayret edelim. Yerinde yapılan aşıdan sonra, olabilecek alerjik ve benzeri reaksiyonlara gerektiğinde müdahale etmeleri için sağlık ekibinin 1 saat kadar beklemesi gerekir. Ayrıca yarından itibaren 90 yaş üstünde olan vatandaşlarımızı da aşılamak istiyoruz. 90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden; aşılamalarını evinde, yerinde organize etmenizi istiyoruz. Sağlık ekibinin gerektiğinde müdahale yapabilecek nitelikte olması ve acil durum ekipmanıyla birlikte eve giderek yapması son derece önemli. Bunun takvimini de Cumartesi ve Pazar dahil olmak üzere hafta sonu tamamlamış olalım."



Sağlık Bakanı Koca, toplantının devamında il müdürlerinden mevcut durumla ilgili bilgi aldı ve değerlendirmelerini dinledi.

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