- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 aşısı açıklaması: Cumartesi, Pazar dahil hizmetinizdeyiz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden aşılama sürecine ilişkin yaptığı paylaşımda "Aşınızı yapmak için Cumartesi, Pazar dahil hizmetinizdeyiz" dedi.
"COVID-19'A KARŞI ZAMAN KAYBETMEYİN"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, aşılama sürecine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
"COVID-19'A KARŞI ZAMAN KAYBETMEYİN"
Bakan Koca paylaşımında, "Aşınızı yapmak için Cumartesi, Pazar dâhil hizmetinizdeyiz. Mesajımızı aldıysanız ilk işiniz randevu almak olsun. COVID-19'a karşı zaman kaybetmeyin" ifadelerini kullandı.