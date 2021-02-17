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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Kovid-19 aşısı açıklaması: Cumartesi, Pazar dahil hizmetinizdeyiz

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Giriş: 17.02.2021 20:57
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden aşılama sürecine ilişkin yaptığı paylaşımda "Aşınızı yapmak için Cumartesi, Pazar dahil hizmetinizdeyiz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, aşılama sürecine ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

"COVID-19'A KARŞI ZAMAN KAYBETMEYİN"

Bakan Koca paylaşımında, "Aşınızı yapmak için Cumartesi, Pazar dâhil hizmetinizdeyiz. Mesajımızı aldıysanız ilk işiniz randevu almak olsun. COVID-19'a karşı zaman kaybetmeyin" ifadelerini kullandı.

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