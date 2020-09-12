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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ensari Koç paylaşımı! Gerçeği anlattı

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Giriş: 12.09.2020 23:38
Son dakika haberi... Kovid-19 hastası olduğu ve hastaneye kabul edilmediği gerekçesiyle hastane önünde yattığı iddia edilen Ensari Koç isimle gençle ilgili gerçeği Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabında paylaştı. Koca 30 Ağustos'ta Koç'un testinin pozitif çıktığı ve tedavi edildiği, 10 Eylül'de yapılan testin de negatif çıktığı yani hastalığı atlattığı bilgisini paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ensari Koç paylaşımı! Gerçeği anlattı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Ensari Koç paylaşımı! Gerçeği anlattı
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