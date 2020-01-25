Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan canlı yayında Elazığ depremiyle ilgili yeni açıklama |Video
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
TEDAVİLERİ DEVAM ETMEKTEDİR
1031 müracaat içinde, 382 vatandaşımız yaralıydı. Bu yaralı içinde toplam serviste takibi halen yapılan 128 hastamız ve bu 128 hastanın 34 vatandaşımız da yoğun bakım şartlarında tedavileri devam etmektedir. Yoğun bakımda tedavileri devam eden hastalarımızın durumu kritik olan herhangi bir hastamızın olmadığını söyleyebilirim. Gece boyunca müdahale edilen, ameliyat edilen ayrıca 8 hastamız oldu.
SAHRA HASTANESİ KURULUMA HAZIR HALDE
Sağlık hizmeti boyutuyla hiçbir eksik oluşturmamaya, ambulans sayımıza ilaveyle toplam 317 ambulansla hizmet ettik. Bu arada 122 UMKE aracımızı ve toplam ilave personel sayımız 1572'ye ulaştı. Bunun dışında tedbirli olmak anlamında ayrıca 4 tane donanımlı sahra hastanesi kuruluma hazır halde bulundurmuş olduk.
Bunun dışında hem ambulans helikopter hem de uçak helikopterlerimizi hazır halde halen bulunduruyoruz. Bu anlamda sorun yaşamayacağımızı söylemek istiyorum. ayrıca yakınlarının nerede tedavi edilmesini bilmek üzere duyurumuz olmuştu; 184 SABİM Hattımıza. Bu hattımıza yoğun müracaatlar oldu. Ben bu noktada yüce gönüllü milletimize teşekkür ediyorum.
Sahada bütün sağlık personelimiz, kurtarma ekiplerimiz, UMKO ve başta hekimlerimiz olmak üzere bütün personelimiz gayretli bir şekilde hizmete hazır şekilde devam etmekteler. En son kurtarılan iki vatandaşımız olmuştu. O vatandaşlarımızın da genel durumlarının iyi olduğunu, sorun görünmediğini; ayrıca Nazmi adlı hastamızın da genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim. Ben hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."
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