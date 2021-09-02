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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vaka sayılarının en yüksek olduğu yaş aralığını canlı yayında açıkladı

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Giriş: 02.09.2021 22:23
Güncelleme:02.09.2021 22:25
Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, son haftalardaki vaka artışının nedenlerini açıklarken, en yüksek vakanın görülüğü yaş aralığını açıkladı. Öte yandan "aşı bulaşıcılığı engelliyor mu?" sorusuna ise net yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Koca şu ifadeleri kullandı:

Vaka sayılarında artış giderek devam etti. Belli bir yerde takıldı. Rakamlarımızın yüsek olduğunu düşünüyoruz. Özellikle varyantların daha çok bulaşıcılığı artırdığını biliyoruz. Şu dönemde kısıtlamaları gündemimize almadık. Hareketin arttığı bu dönemde vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Yeni dönemde vakalarımız artık ağırlıklı genç yaş grubunda. 15-45 yaş arası vakanın en çok görüldüğü yaş grubu. Vaka sayısı bu sebeple giderek yükseldi. Biz aşının belli oranda bulaşı engellediğini de biliyoruz. Aşı oranını her geçen gün artırmamız gerekiyor. Aşının yüzde 80-90 oranında koruduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın aşılarını erken dönemde yapması çok önemli.

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