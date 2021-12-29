29 Aralık 2021, Çarşamba
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Turkovac aşısı oldu | Vatandaşlar yarından itibaren Turkovac aşısı yaptırabilecek
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında Turkovac aşısı oldu. Bakan Koca yarından itibaren vatandaşların Turkovac aşısı olabileceğini söyledi.