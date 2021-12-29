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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Turkovac aşısı oldu | Vatandaşlar yarından itibaren Turkovac aşısı yaptırabilecek

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Giriş: 29.12.2021 20:08
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında Turkovac aşısı oldu. Bakan Koca yarından itibaren vatandaşların Turkovac aşısı olabileceğini söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Turkovac aşısı oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Turkovac aşısı oldu
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