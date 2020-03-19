Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'yi koronavirüs ile ilgili bilgilendirdi |Video

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünyada hızla yayılan ve ülkemizde de görülen yeni tip koronavirüs (corona virüs) küresel salgınıyla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni (TBMM) bilgilendirdi.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş başkanlığında toplandı.

Erdoğmuş, koronavirüse karşı alınan tedbirler bağlamında milletvekillerinden oturum mesafelerine dikkat edilmesini istedi.

Erdoğmuş, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs hakkında meclisi bilgilendireceğini söyledi. Daha sonra Bakan Koca, konuşmasına başladı.

Sağlık Bakanı Koca,"Kovid-19 olası vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu numuneleri referans laboratuvarda çalışılmakta ve 16 ilde hizmet veren laboratuvarlarda değerlendirilmektedir. Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde toplam 36'ya çıkacaktır. Bugün itibarıyla iki vakıf üniversitesinin devreye girmesiyle 18 merkez de çalışmaya başladı." diye konuştu.

Bakan Koca, "Hastanelerimizde toplam 99 bin 797 hasta odamız tek kişilik olup, gerektiğinde izolasyon ya da yoğun bakım yatağı olarak kullanılmaya uygundur. Şehir hastanelerimiz bu konuda önemli bir katkı sağlamıştır. Fiziki ve teknolojik alt yapı açısından olası kötü senaryolara karşı hazırız." değerlendirmesinde bulundu.