Çin'in ürettiği ve Türkiye'de de Faz3 denemeleri tamamlanan aşıyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca, "Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak." dedi. Öte yandan yerli Kovid-19 aşısının ise 2021 yılının Nisan ayı içerisinde vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti. Bakan Koca, Almanya'da Prof. Dr. Uğur Şahin tarafında geliştirilen Pfizer (aşı) ile ilgili "Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın aralıkta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye yaptık grip aşısı." açıklamasında bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamaları;

Türkiye'nin geçen yıl yaptığı grip aşısı tedariği bir milyon 300 bin ama yapılan bir milyon 100 bin aşı. Grip aşısında arttırabileceğimiz rakam sınırlı. Bu süreçte 2.3 milyona çıkardık. Şu ana kadar 600 bin kişiye grip aşısı yaptık.

Pfizer (aşı) ile ilgili Aralık ayında olma ihtimali zayıf görünüyor. Ruhsatın Aralık'ta olmama ihtimali yüksek oldu. Olursa Türkiye'ye verebileceği rakam 1 milyon. Yıl içinde de 25 milyona olabilirliği şeklinde görüşmelerimiz var.

YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Yerli aşımızın devreye girmesi Nisan ayı şeklinde olur.

Çin aşısı için de Aralık ayında 10 milyon aşı alabileceğiz Ocak ayında da böyle olacak bu sayı 2 katına çıkabilir bir iki gün içinde sözleşmeler imzalanacak.

5 haftadır tarama yapıyoruz. Bu dönemde influenza yok.

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