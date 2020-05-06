Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre, Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 253 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 64 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 131 bin 744, can kaybı 3 bin 584 oldu.