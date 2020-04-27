Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste vaka sayılarını açıkladı | 27 Nisan Pazartesi
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27.04.2020
Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından koronavirüste vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık" dedi.
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