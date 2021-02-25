Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ücretsiz gelen 1 milyon doz aşı için devlete fatura kesildi" iddiasına belgelerle yanıt verdi. Bakan Koca, ''Ticari sır olarak kalması gereken bilgiler ifşa edildi. Biz aşıyı en ucuza alan ülkeyiz, bu iddiamın arkasındayım. Altını çiziyorum, hiçbir şekilde aracı firmaya zerre kadar bir kuruş ilave verilmemiştir'' dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, CHP Gene Başkanı Kılıçdaroğlu'na böylesine hassas bir konuda kendisini neden arayıp bu iddiayı sormamasına tepki gösterdi.

Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

Ticari sır olarak kalması gereken bilgiler ifşa edildi. Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı? Vatandaşımız bunu çok iyi bilsin, biz aşıyı dünyadaki bütün ülkelerin aldığı fiyattan en ucuza alan ülkeyiz, bu iddiamın arkasındayım. Aracı firmaya tek kuruş ödenmemiştir. Erişebileceğimiz her aşıya erişmek istiyoruz, kimseye ayrıcalık tanımıyoruz.

Olması gereken devletler arası sırrı niye ortaya döküyoruz. Eğer bununla ilgili varsa bir sorun, bu kadar hassasiyetin olduğu durumu biliyorsunuz. Bana Sayın muhalefet lideri açıp sorabilirdi. Yok mu böyle bir iletişim anlayışı? Aşının siyaset arenasına taşınmaması için kararlı olacağım.